"Józef i Maryja" w kinach

Jego reżyser, Roger Christian (dwukrotny laureat Oscara), opowiada nam całkiem ciekawą historię, w której prócz Świętej Rodziny, czy Heroda, pojawiają się także postacie, o których Biblia nie wspomina.

To oczywiście chwyt bardzo często stosowany przez twórców filmów biblijnych, ale nie zawsze udaje im się wykorzystywać go w sposób fortunny. Tutaj się udało, szczególnie za sprawą Rebeki (Katie Boland) – młodej wdowy, która w czasie rzezi niewiniątek traci dwóch synów. Kiedy po latach spotka nastoletniego Jezusa, ogarnie ją rozpacz – od razu przypomną jej się własne dzieci. Natomiast gdy natknie się na mężczyznę, który dokonał mordu, zmieni się w istną, filmową femme fatale, nakłaniającą swego nowego męża, by dokonał zemsty i zabił dzieciobójcę Tyberiusza.

To wątek poza-, czy może raczej około-biblijny, ale nie brakuje tutaj także scen ekranizujących zdarzenia z Nowego Testamentu. Świetna jest na przykład sekwencja betlejemska: nocne szukanie miejsca na nocleg, narodziny Dzieciątka, przybycie Trzech Króli...

Co ciekawe, większość tych ujęć obywa się bez dialogów. Spokojna, kojąca, nastrojowa muzyka, niespieszny montaż, bardzo dobre, „nocne” zdjęcia i… I okazuję się, że to wystarczy. Że właśnie w taki, niezwykle prosty sposób, można ukazać na ekranie Sacrum.

Niestety nie wszystkie sceny w tym filmie są zrealizowane w ten sposób. Niezbyt ciekawie wyglądają wnętrza w pałacu Heroda. Kiepsko bywa w plenerach, nie najlepiej udających Ziemię Świętą. Także niektóre dialogi można by spokojnie skrócić, lub w ogóle pominąć.

Jest więc to film bardzo nierówny. Czasami autentycznie porusza, dotyka świętości, ale czasami bardzo rozczarowuje – jakby realizatorzy zupełnie nie przyłożyli się do swojej pracy.

Ciekawostką jest fakt, że w rolę św. Józefa wcielił się tu Kevin Sorbo – aktor znany u nas przede wszystkim z bardzo popularnego w latach ’90 serialu „Herkules”. Maryję zagrała natomiast Lara Jean Chorostecki – kanadyjska aktorka, mająca polskie korzenie.

Tekst z cyklu ABC filmu biblijnego

KONDRAT-MEDIA JÓZEF I MARYJA - zwiastun filmu