Mamy być lepsi od uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Sama znajomość Bożego prawa, to za mało.

Dobra znajomość Bożego prawa może przyczynić się do jego przestrzegania, ale też do łatwiejszego znajdowania wykrętów. Wybór należy do człowieka.

Portal Wiara.pl 56 Biblijne konteksty VI niedziela zwykła A



