Drogą posłuszeństwa

Chrześcijanin wezwany jest, by iść drogą Jezusa. Temu, który Ojcu był posłuszny aż do śmierci.

Świat nie lubi posłuszeństwa. Świat woli wolność. Tyle że ta wolność prowadzi do wielu zniewoleń. A wynikłe z zaufania do Boga posłuszeństwo - do życia wiecznego.



