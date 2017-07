Miniserial "Samson i Dalila" jest szóstą częścią telewizyjnego, międzynarodowego cyklu "Biblia".

Najbardziej znaną opowieść o Samsonie nakręcił w 1949 roku Cecil B. DeMille, klasyk amerykańskiego kina. W rolach tytułowych wystąpiły gwiazdy ówczesnej branży filmowej – Hedy Lamarr i Victor Mature.

Miniserial w reżyserii Nicolasa Roega przedstawia dzieje starotestamentowego bohatera opisane w Księdze Sędziów. Akcja „Samsona i Dalili” rozgrywa się w czasach, kiedy rodzice tytułowego bohatera, podobnie jak pozostali wierni Bogu Izraelici, żyją pod brutalnym i niesprawiedliwym panowaniem Filistynów. Bardzo boleją nad tym, że nie mogą mieć dziecka.

Pewnego dnia Marze ukazuje się tajemniczy przybysz. Obiecuje kobiecie, że ta urodzi syna, którego nazwie Samson i który będzie walczył z Filistynami. Syn obdarzony będzie niezwykłą siłą. Jednak na znak posłuszeństwa wobec Boga nigdy nie będzie mógł obciąć swoich włosów ani pić alkoholu. Inaczej straci otrzymany od Pana dar.

Zgodnie z przepowiednią anioła wkrótce rodzi się Samson, który rzeczywiście wyrasta na młodzieńca obdarzonego nadludzką siłą.

Akcja filmu, a szczególnie jego pierwsza połowa, rozwija się dosyć wolno, bo reżyser stara się przybliżyć widzowi historyczne tło konfliktu pomiędzy Filistynami i Żydami. Był to dobry pomysł, ale reżyser wprowadził wiele postaci, które nie pojawiają się w Piśmie Świętym, co nie zawsze wydaje się uzasadnione. Biblijna opowieść była tylko punktem wyjścia dla scenarzystów, którzy ze względów dramaturgicznych dodali tu także kilka fikcyjnych wątków. Nie zmienia to jednak przesłania filmu.

Zdjęcia do „Samsona i Dalili”, zrealizowanego w doborowej obsadzie, tworzono w plenerach Maroka, a Roeg, znakomity brytyjski reżyser i operator, zadbał o efektowną stronę wizualną filmu.

Kompozytorem ścieżki muzycznej jest ks. Marco Frisina, twórca wielu utworów muzyki sakralnej, a także muzyki do filmów o tematyce religijnej, w tym biografii Jana Pawła II w reżyserii Johna Kenta Harrisona.

*

Pierwszą część serialu w niedzielę 9 lipca, o godz. 10.35, wyemituje TVP 1.