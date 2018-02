Bóg widzi i osądzi

Skoro silniejszego jest na wierzchu, to może po prostu Bóg staje po stronie silniejszych?

Tak mówiono w Izraelu za czasów proroka Malachiasza. Ale Bóg widzi. Wszystko i sprawiedliwie rozsądzi. Jak Jezus, który przychodząc jednych podniósł, a drugich doprowadził do upadku. Zawsze najważniejsze jest nie to, czyje jest na wierzchu, ale by wiernie trwać w nauce Boga, Jezusa Chrystusa. W każdych okolicznościach.

