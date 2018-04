Bible-ing na trawie

Duszpasterstwo "Kadosz" zaprosiło chętnych do wydarzenia zwanego Bible-Ing. - Schodzimy się, siadamy w kółku plecami do siebie (oczywiście, o ile to jest możliwe, ważne jest, by jednak usiąść twarzą do ludzi), podajemy sobie sigla Ewangelii z tego dnia, w którym jest bible-ing i rozpoczynamy naszą modlitwę - w ciszy. To jest bardzo ważne, że przechodzący koło nas nie są zaczepiani, lecz "tylko" widzą nas czytających w ciszy Pismo Święte - mówił ks. Robert Bielawski.

Punktualnie o godz. 15 usiedli, otworzyli Pismo i zagłębili się w jego lekturze. Później podzielili się swoimi myślami związanymi z danym fragmentem. Ks. Robert podkreślił, że jest to wydarzenie incydentalne, nie akcyjne. Jest to bowiem lektura Pisma Świętego, słowa Boga, a więc jest to przede wszystkim modlitwa.

- Przyszłam tutaj, ponieważ należę do duszpasterstwa młodzieżowego "Kadosz". Podczas rekolekcji zobaczyłam, jak starsza ode mnie młodzież, ta z duszpasterstwa akademickiego, fascynuje się Bogiem. Spodobało mi się. Też tego zapragnęłam. Jedną z dróg do Niego jest czytanie Pisma Świętego. Ciągle jestem na etapie układania sobie tego czytania, ponieważ ciągle mam wrażenie niedosytu i niepoukładania. Ale myślę, że jestem na dobrej drodze, bo sięgam po Pismo - mówiła Jula.

W ten sposób w Legnicy rozpoczął się Tydzień Biblijny. Jego centralnym wydarzeniem będzie nabożeństwo Drogi Światła. Rozpocznie się ono w środę 18 kwietnia o godz. 18.45 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski.