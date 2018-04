My siejemy, Pan Bóg dba o resztę

W ramach obchodów Tygodnia Biblijnego w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu bp Henryk Tomasik przewodniczył Mszy św. dla alumnatu.

- Jedni odchodzą, a przychodzą nowi. Jest tradycja i jest ciągłość. My siejemy, a Pan Bóg zna czas, miejsce i formy owocowania - powiedział ks. Jacek Kucharski, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w diecezji radomskiej i wykładowca Pisma św. w radomskim seminarium. Wyraził wdzięczność ordynariuszowi za obecność tam, gdzie obecne jest Dzieło Biblijne. - Dziękujemy za wspieranie naszych dziecięcych uniwersytetów biblijnych działających pod patronatem dzieła, którego ksiądz biskup jest wielkim kanclerzem. Dziękujemy także naszemu seminarium, jego władzom, które pozostają zawsze otwarte na nasze prośby, gdy trzeba w którąś z biblijnych akcji zaangażować alumnów. Cieszymy się poniedziałkowymi spotkaniami biblijnymi prowadzonymi przez ojców duchownych. I cieszymy się, że nasze Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego powiększy się o 5 nowych członków - mówił biblista.

Klerycy z tego koła włączają się w różne akcje dzieła. - Starsi alumni z naszego koła razem z moderatorem mają systematyczne prelekcje biblijne w różnych kościołach. A teraz w czasie trwania Tygodnia Biblijnego codziennie goszczą w Radiu Plus Radom, opowiadając o Piśmie św. Młodsi powoli się wdrażają. Członkiem kleryckiego koła można zostać dopiero pod koniec II roku studiów w seminarium - wyjaśnia Emil Komorek, alumn II roku. Jego kolega z roku Filip Kochanowski, także otrzymał książeczkę dzieła. - Wykłady biblijne dają wiedzę, a Dzieło Biblijne pogłębia formację. To dlatego postanowiłem dołączyć do kleryckiego koła i mam nadzieję, że będzie to z wielką korzyścią dla mnie.

Mimo że ks. Kucharski pilnuje zasady przyjmowania do koła alumnów II roku, to w tym roku zrobił wyjątek. Książeczkę otrzymał Patryk Korcz, alumn I roku. Patryk wziął udział w etapie diecezjalnym Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Alumnów i wygrał. Będzie reprezentował Radom na finałach w Warszawie. - Biblia od dawna nie jest mi obca. Jest towarzyszką mojego życia. Czytałem ją i rozważałem jeszcze przed wstąpieniem do seminarium. To pozwalało mi rozwijać się wewnętrznie - mówi alumn.