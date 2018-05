Zanurzeni w miłości. Komentarz wideo

Miłość oznacza też otwartość na zmianę schematów. To nie jest tak, że raz wypracowany jest już dobry po wsze czasy. Przecież, dzięki pomocy Ducha Świętego, możemy ciągle lepiej rozumieć Ewangelię. I odkrywać, że jej wezwanie dotyczy także naszego postępowania w tych sytuacjach, do których dotąd schemat naszego postępowania był inny. Tak jak Piotr, pod wpływem objawienia i tego, co zobaczył później, zdecydował się złamać obowiązującą dotąd zasadę, że Ewangelię głosi się tylko Żydom...

Biblijne konteksty VI NIedziela Wielkanocna B