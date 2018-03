„Paweł, apostoł Chrystusa” to historia dwóch mężczyzn. Łukasz jest lekarzem, który ryzykuje życiem, by dostać się do Rzymu - miasta, w którym na wykonanie wyroku czeka jego przyjaciel, Paweł. Skazany na śmierć przez Nerona, przebywa w słynącym z okrucieństwa rzymskim więzieniu, w najciemniejszej celi.

Zanim wyrok zostanie wykonany, Łukasz i Paweł spisują księgę opisującą początek i Drogę wiodącą do tego, co dziś nazywamy Kościołem. Tymczasem zdeterminowany Neron za wszelką cenę chce pozbyć się z Rzymu chrześcijan, nie cofa się przy tym przed najokrutniejszymi represjami. Tymczasem spętany łańcuchami Paweł mierzy się z samym sobą, swoim życiem i wszystkim tym, co go spotkało. A przeżył niemało – chłosty, katastrofę statku, głód i pragnienie, kamienowanie, chłód... Czekając na spotkanie ze śmiercią, Pawła prześladuje własna przeszłość. Samotny w ciemnościach zastanawia się, czy zostanie zapomniany i czy znajdzie w sobie siłę, by umrzeć godnie.

Dwóch walczących z ludzkimi słabościami mężczyzn w służbie słowa boskiego przeciw wszechwładnemu imperatorowi. Oto wielka biblijna opowieść o skazańcach, wygnańcach, którzy nie chcą dać się złamać. Nawet spętani więziennymi łańcuchami oddają cześć Chrystusowi, wiedzą bowiem, że tylko on pokonać może śmierć.

Dziś wystarczy, że włączymy wiadomości, by zobaczyć ogrom zła, jakie wciąż panoszy się na świecie, ogrom cierpienia, biedy, niesprawiedliwości. Wyznawcy Boga nie są od tego cierpienia wolni. Ale w Dziejach Apostolskich czytamy: Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dzieje Apostolskie, 14:22).

Reżyserem, a zarazem scenarzystą "Pawła, apostoła Chrystusa" jest Andrew Hyatt - twórca, który wcześniej nakręcił m.in. piękny, kameralny biblijny obraz "Łaski pełna" .

W roli Łukasza występuję tu Jim Caviezel, który stworzył pamiętną, poruszającą kreację w „Pasji” Mela Gibsona, gdzie zagrał Chrystusa.

Warto także wspomnieć, że muzykę do filmu napisał polski, oscarowy kompozytor, Jan A.P. Kaczmarek.

TYLKOHITY Paweł, apostoł Chrystusa - zwiastun