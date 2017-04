Wiedza najświętsza

To, co dla chrześcijan najważniejsze.

Nakładem oficyny wydawniczej Vocatio ukazał się ostatnio „Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii” - 44 publikacja w ramach Prymasowskiej Serii Biblijnej.

Każdy tytuł wydany w ramach tej prestiżowej serii zasługuje na uwagę, zaś wertowanie kolejnych „prymasowskich” leksykonów, słowników i komentarzy to autentyczna frajda i przyjemność – zarówno dla tych, którzy interesują/zajmują się Biblią, jak i dla tych, którzy starają się Nią żyć.

Wiedza jaką znaleźć można na kartach tych (zazwyczaj bardzo opasłych) ksiąg jest doprawdy imponująca. Ale też nic w tym dziwnego, skoro redaktorami i autorami haseł są najsłynniejsi bibliści świata. W „Słowniku nauczania Jezusa…” znajdziemy teksty profesorów i doktorów reprezentujących „liczne wyznania chrześcijańskie praktycznie ze wszystkich kontynentów. Pozwala to przyjrzeć się poszczególnym zagadnieniom, być może znanym czytelnikom z dzieł polskich autorów, w szerszej perspektywie, naznaczonej historią i doświadczeniem innych kultur i konfesji” – pisze wydawca książki (księgi!) w przedmowie.

Na blisko tysiącu stron zebrano tu przemyślenia na temat tego, co dla chrześcijan najważniejsze: słów i nauk Jezusa z Nazaretu. Nawrócenie? Niebiosa i piekło? Wiara? Post? Wolność? Radość? Rodzina? Duch Święty? Grzech? Kościół? Miłosierdzie? Na te i wiele, wiele innych tematów otrzymamy tu bardzo wyczerpujące, a często także zaskakujące odpowiedzi. Autorzy haseł sięgają bowiem nie tylko do tradycji chrześcijańskiej, ale także do źródeł żydowskich, czy grecko-rzymskich. Wszystko po to, bo pomóc nam w lepszym rozumieniu świata, w którym przed 2000 tysiącami lat żył Chrystus.

Znając ówczesne prawa, obyczaje, czy mentalność ludzi epoki biblijnej, łatwiej będzie nam obcować z tekstami Pisma Świętego.