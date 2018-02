Kościół w Ewangelii św. Mateusza

Czy temat Kościoła jest ważny w Ewangelii św. Mateusza?

Według św. Mateusza Jezus jako Syn Człowieczy założył królestwo Boże na ziemi i po swoim odejściu zjawi się ponownie na końcu świata jako Król i zarazem Sędzia. W takim razie królestwo Syna Człowieczego można zamknąć w czasie określonym między pierwszym przyjściem Chrystusa a Jego paruzją. Z tego wynika, że jest ściśle związane z ziemią, mimo iż ze swej istoty jest niebieskie (duchowe) i pełne urzeczywistnienie osiągnie w przyszłości. Samo w sobie jest tworem doskonałym, tak co do celu, jak i co do środków do niego prowadzących. Nie jest zależne od czynników ziemskich i ludzkich, mimo iż trwa na ziemi i składa się z ludzi wszystkich ras i języków. Nie jest organizacją ziemską czy instytucją doczesną, chociaż trwa w doczesnym świecie wśród dobrych i złych ludzi.

Akcentując powyższe cechy królestwa Syna Człowieczego, bez trudności można zauważyć, że na tej płaszczyźnie spotyka się ono i przedziwnie zespala z Kościołem. Temat ten jest dla św. Mateusza równie ważny jak określenie królestwo Boże. Kościół jest aktualizacją i urzeczywistnieniem królestwa Bożego na ziemi.