Nie tylko rośliny z Pisma Świętego

W ubiegłym roku Ogrody Biblijne w Muszynie odwiedziło blisko 70 tysięcy osób, a od początku ich istnienia ponad 200 tysięcy turystów. Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia to miejsce odwiedziło nawet tysiąc zwiedzających, nie tylko z Polski. Po ogrodach spacerowali także goście z Holandii, Niemiec, Francji czy Słowacji.

Ogrody Biblijne w Muszynie zdobi ponad trzysta gatunków roślin i krzewów. Są figi, granaty, drzewko oliwne i palma daktylowa, tykwa z Palestyny, trzciny, oleander, liść laurowy, cytryny, dziewanna i wiele wiele innych. Jednak ogrody te są miejscem szczególnego spotkania nie tylko z roślinnością, znaną z kart Pisma Świętego, ale także ze Słowem Bożym.

ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość Ogrody Biblijne w Muszynie zdobi ponad trzysta gatunków roślin i krzewów - Ogrody mają wymiar ewangelizacyjny. Ufamy, że będą one dla wierzących zachętą do czytania Biblii, dla innych miejscem spotkania i dialogu religijnego - mówi ks. Paweł Stabach, proboszcz par. św. Józefa w Muszynie i główny pomysłodawca Muszyńskich Ogrodów Biblijnych.

Tegoroczna nowość jest skierowana właśnie do osób pragnących jeszcze bardziej zgłębiać Słowo Boże. Grupy zorganizowane wraz z oprowadzeniem po ogrodach będą mogły wysłuchać referatu zatytułowanego "Milczenie Boga, czyli Opatrzność Boża a cierpienie człowieka".

Muszyńskie Ogrody Biblijne zostaną otwarte po zimowej przerwie już 28 kwietnia. Będą czynne od wtorku do soboty od 10.00 do 18.00, a w niedzielę od 9.00 do 19.00. Przewodnicy dostępni są o każdej pełnej godzinie, z wyjątkiem niedziel - one pozostaną "dniami ciszy", bez oprowadzania.

Wszystkie grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt. Zapisów można dokonywać telefonicznie: 694 902 963 lub mailowo: biuro@muszynskieogrodybiblijne.pl.