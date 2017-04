Ilustrowana encyklopedia biblijna

Już samo przeglądanie tej książki sprawić może frajdę. Multum biblijnych zdjęć, ilustracji, rycin i map. Do tego krótkie, ale treściwe opisy najważniejszych biblijnych wydarzeń, miejsc i postaci. Leksykon jak się patrzy!

Do kogo jest on skierowany? Na pierwszy rzut oka do młodszych czytelników. Ale nie tylko. Także katecheci, czy rodzice mogą mieć z tej pięknie wydanej książki sporo radości i pożytku.

Pewnie, że o życiu w czasach biblijnych można napisać tomy. Podobnie jak i o historii Jerozolimy, dziejach narodu wybranego, czy poszczególnych księgach Pisma Świętego. Ale można też wybrać to, co najważniejsze. Streścić w przystępny sposób tak, by pozostała kwintesencja, zachęcająca do zagłębiania się coraz bardziej i bardziej w święte teksty Starego i Nowego Testamentu.

Rzecz jasna najbardziej wpadają tu w oko niezliczone ilustracje, inspirowane najprawdopodobniej twórczością neoklasycystycznego, francuskiego malarza Jamesa Josepha Jacquesa Tissot. W książce wykorzystano prace kilkunastu różnych ilustratorek i ilustratorów, wszystkie one stworzone zostały jednak w konwencji, po którą tak często sięgał autor słynnej Karawany Mędrców .

Warstwa wizualna to jednak nie wszystko. W opisach otrzymujemy bowiem najważniejsze informacje na temat m.in. historii, geografii, czy archeologii, a także tego, co tworzy tzw. tło kulturowe Biblii. Jak piszą autorzy tej publikacji, może ona być dla „czytelników znakomitym kluczem, który otworzy przed nimi podwoje Biblii, a dzięki temu przyczyni się nie tylko do zdobycia potrzebnej wiedzy, ale przede wszystkim do osobistego zbliżenia się do Boga i lepszego Jego poznania”. Nic dodać, nic ująć.