Nawracajcie się

Przyzwyczailiśmy się widzieć Dekalog. Świetnie, jeśli we wskazanym przez Jezusa kierunku interpretacji. Czy to wystarczy? Na pewno. O ile potrafimy wyciągnąć z każdego przykazania wnioski co do naszego życia. Sęk w tym, że rzadko potrafimy. Nie będziesz miał bogów cudzych łatwo zbyć usprawiedliwiającym twierdzeniem, że przecież nie kłaniam się bożkom. A nie zauważyć, że stały nim pieniądze, władza, uznanie czy w końcu najczęściej i my sami, z naszymi mądrościami, naszym chceniem, naszym egocentryzmem....

Uczniowie Jezusa też znali Dekalog. Słyszeli od Jezusa, że to podstawa. Mimo to zwrócił im tez uwagę na parę zagrożeń, nie w tak oczywisty sposób wypływających z dziesięciorga przykazań. Pisał o nich w swojej Ewangelii święty Marek. Masz odwagę i chęci by sprawdzić, czy nie zszedłeś z drogi Jezusa?