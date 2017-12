Boże Narodzenie z „Biblijnymi kontekstami”.

Boże Narodzenie. Wielkie święto. Dokładniej: uroczystość. Kościół przewiduje na ten dzień cztery zestawy czytań. Inny do Mszy Wigilii – u nas chyba rzadko używany, inny do Mszy w nocy (na Pasterkę), inny do Mszy o świcie, inny do Mszy w dzień. Wszystkie te zestawy czytań doczekały się już swojego odcinka „Biblijnych kontekstów”. Żeby było prościej, tu zamieszczamy linki do wszystkich czterech. Jednym przyda się jeszcze przed świętami, drudzy być może sięgną do tej lektury w czasie świąt, inni odkryją je dla siebie dopiero po... W każdym razie zapraszamy. Życząc przy okazji wszystkim, by Bóg, który przyszedł przed dwoma tysiącami lat na ziemię zagościł na stałe także w naszych sercach.